Rabah Madjer arrisca pena de prisão por fraude na Argélia

O argelino Rabah Madjer, antiga estrela do F. C. Porto, autor do golo de calcanhar na final da Taça dos Clubes Campeões Europeus ganha pelos dragões (2-1), a 27 de maio de 1987, foi acusado de fraude e arrisca 18 meses de prisão.

O antigo futebolista, de 63 anos, enfrenta uma acusação por fraude, falsificação e falsas declarações e o procurador do Ministério Público da Argélia pediu uma condenação de 18 meses de prisão.

Madjer era dono dos jornais "Al Balagh" e "Al Balagh Erriadhi" e terá recebido dinheiros públicos para publicidade durante um ano após o fecho das duas publicações.

A queixa partiu da agência nacional de publicidade argelina, que exige a restituição das verbas recebidas indevidamente, querendo ainda ser indemnizada por juros e prejuízos.

A decisão do tribunal será conhecida a 9 de junho.