Raça da Pantera vale um ponto ao Boavista. Veja os golos

O Benfica esteve a ganhar por 2-0, mas a resiliência do Boavista permitiu chegar ao empate, numa segunda parte excecional por parte dos axadrezados.

A equipa do Bessa não teve a melhor entrada na partida e a lesão prematura de Tiago Ilori obrigou Petit a mudar peças na defesa, logo aos 18 minutos. Pouco depois, num lance de inspiração coletivo, Taarabt finalizou, num remate bem colocado e deixou o Benfica na frente do marcador.

Por cima no jogo as águias eram muito mais perigosas do que o Boavista e chegaram ao segundo golo por intermédio de Grimaldo. Ainda no primeiro tempo Everton viu o 3-0 anulado por fora-de-jogo.

O descanso fez maravilhas pela equipa de Petit, que voltou dos balneários transfigurada. Passou a assumir as despesas do jogo e a conseguir chegar à baliza de Vlachodimos com frequência.

Essa insistência deu frutos, quando Gustavo Sauer reduziu a desvantagem, poucos minutos antes de Makouta ditar a igualdade, com um remate indefensável.

PUB

O Benfica nunca conseguiu contrariar o ímpeto adversário e apenas leva um ponto do Bessa, o que pode originar um atraso ainda maior na luta pelo título, com F. C. Porto e Sporting.

Assim os encarnados mantêm o terceiro lugar na Liga, com 51 pontos, enquanto o Boavista segue em 12.º lugar, com 22.