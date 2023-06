Racic despede-se do S.C. Braga

JN Ontem às 22:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Uros Racic despediu-se dos adeptos bracarenses e volta ao Valência, clube que o emprestou ao Braga nesta temporada.

O médio sérvio, que representou os "guerreiros do Minho" esta temporada, por empréstimo do Valência, despediu-se dos apoiantes do clube em mensagem partilhada nas redes sociais.

"Gostaria de aproveitar este momento para agradecer a todos os nossos adeptos, aos meus colegas de equipa e a todas as pessoas que nos ajudaram do ponto de vista médico. A todas as pessoas que nos apoiaram incondicionalmente durante o ano, obrigado. Olhando para trás, posso dizer que foi uma época de sucesso para o clube", disse Racic, que, na publicação partilhada no Instagram, garantiu que o S. C. Braga estará "para sempre" no seu coração, "independentemente de continuar ou não na próxima época".

PUB

Uros Racic volta, assim, ao Valência, clube pelo qual tem contrato válido por mais uma época, uma vez que o S. C. Braga não acionou a opção de compra definida aquando do empréstimo, de cinco milhões de euros.