Racic e Serdar na convocatória para o jogo com o Malmo

Os dois últimos reforços do Braga, Uros Racic e Serdar Saatçi, integram a convocatória de Artur Jorge para a viagem à Suécia, onde vão defrontar o Malmo na primeira jornada da Liga Europa.

Os guerreiros estreiam-se na Liga Europa 2022/23 esta quinta-feira, contra o Malmo (17.45 horas) e o técnico bracarense convocou 23 jogadores, dos quais se destacam as chamadas dos dois últimos reforços para esta temporada.

Destaque para a ausência do defesa Sikou Niakaté - reforço oriundo do Metz -, que tem sido titular no eixo da defesa ao lado de Tormena. O francês não estará presente na lista de eleitos devido a problemas físicos.

Eis a lista de convocados:

Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá e Hornicek



Defesa: Fabiano, Dinis Pinto, Serdar, Paulo Oliveira, Bruno Rodrigues, Borja e Sequeira



Médio: Castro, Gorby, Musrati, Racic e André Horta



Avançados: Rodrigo Gomes, Álvaro Djaló, Lainez, Ricardo Horta, Hernâni, Abel Ruiz, Vitinha e Banza

O Braga abriu a temporada com um empate caseiro com o Sporting (3-3), mas depois embalou numa senda de sete vitórias consecutivas, nas quais tem apresentado excelentes números (18 golos marcados e 3 sofridos) e um futebol bastante atrativo.