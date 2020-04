Racic entra no radar dos dragões para o meio-campo

Nuno A. Amaral Hoje às 09:22 Facebook

A paragem dos campeonatos está a servir para antecipar movimentações de mercado e a mais recente chega de Espanha, onde o F. C. Porto é dado como interessado no médio Uros Racic, que se destacou desde o início desta época ao serviço do Famalicão.

O sérvio, de 22 anos, alinha na equipa famalicense por empréstimo do Valência, clube com o qual tem contrato até junho de 2022, e que tem sido apontado pelo jornal valenciano "Super Deporte" como destino provável do jovem central portista Diogo Leite.

O emblema "ché" cedeu Racic ao Famalicão por um ano, sem opção de compra, pelo que o centrocampista, cuja cláusula de rescisão é astronómica (100 milhões de euros), tem regresso ao Mestalla agendado para o final da época, embora nesta altura, por força da pandemia, seja impossível dizer com exatidão quando é que isso vai acontecer.