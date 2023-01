Racic ganha força em relação a Lainez em Braga

Médio tem estado em bom plano ao contrário do mexicano.

Artur Jorge apresentou diante do Benfica e do Santa Clara nuances táticas diferentes numa mudança de sistema que só tem favorecido Uros Racic. O médio sérvio cresceu com a passagem para o 4x2x3x1 e tem sido preponderante nos equilíbrios da equipa arsenalista, recuperação de bola e início de jogadas ofensivas. Emprestado pelo Valencia ao Braga, está a ter um rendimento superior a Diego Lainez, outro emprestado.

Racic já disputou, em todas as competições, 728 minutos pelos arsenalistas e somou sete titularidades. O mexicano foi titular em apenas cinco partidas e acumula 476 minutos, não conseguindo ainda afirmar-se nos guerreiros, que têm Álvaro Djaló, Rodrigo Gomes e Hernâni como concorrentes do extremo emprestado pelo Bétis.