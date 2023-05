Provável ausência de Al Musrati no duelo contra o Santa Clara deve motivar Racic a manter-se no onze do Braga.

Com a provável ausência de Al Musrati do jogo de domingo, frente ao Santa Clara, Uros Racic deverá voltar ao onze titular de Artur Jorge para colmatar a vaga do líbio.

O médio, emprestado pelo Valência ao Braga, deverá repetir a titularidade que teve na Luz, contra o Benfica, o que se traduz num feito que já não acontece há três meses.