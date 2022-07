Racing Fest traz de volta a adrenalina a Penafiel

JN Hoje às 20:25 Facebook

O primeiro festival europeu de desporto motorizado que junta seis modalidades e dois campeonatos nacionais numa única localidade está de volta a Penafiel, no próximo fim de semana. O "Penafiel Racing Fest" irá trazer adrenalina não só aos cerca de 200 pilotos que irão participar no evento, mas também aos mais de 150 mil espectadores esperados.

Após dois anos de pandemia, em que não foi possível organizar o "Penafiel Racing Fest", a organização traz de volta, dias 8, 9 e 10 de julho, corridas de Super-Enduro Urbano, Drag Racing, Trial 4×4 Urbano, Rally Regularidade de Clássicos e Motos Clássicas 50cc &85cc.

Totalmente adaptado ao evento com cenários de enduro e corridas, o centro da cidade de Penafiel também irá acolher uma Fun Zone "com programa de entretenimento, concertos, dj's, desportos radicais, zona de exposição automotiva, Radiomodelismo, Mc Donald"s Rally Kids e muita animação", precisa a organização.

"O Penafiel Racing Fest já é um evento do desporto motorizado incontornável para o desporto motorizado português e continuará a promover a interação entre os praticantes das várias modalidades da região e os pilotos internacionais que trazem algum know-how. O espetáculo e a diversão dos pilotos e fãs, a par da promoção do nosso concelho continuará a ser o Landmark da nossa organização", explica Oscar Coelho, presidente do Penafiel Racing Fest, que conta com mais de 20 instituições envolvidas no conceito precursor na Europa.

Os espetáculo de três dias irá incluir mais de 200 quilómetros de competição com cerca de 50 horas de sons de motores a oferecer adrenalina aos visitante