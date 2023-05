Racismo no futebol: quando as palavras ultrapassam o limite

Hoje às 12:12 Facebook

As emoções geradas pelo futebol, por vezes, levam os jogadores a ultrapassar o limite do bom senso, seja por frustração ou despeito. Este ano, em Portugal, o caso mais sonante, além do de ontem com Pepe, aconteceu na Liga 2 mas, pela Europa, fora há várias situações a lamentar. O JN dá-lhe conta dos principais casos.

Um dos casos célebres de racismo esta época, em Portugal, aconteceu a 20 de agosto, quando André Clóvis, jogador do Académico Viseu, foi substituído no jogo em casa do Farense, para a Liga 2. Quando o avançado caminhava ao longo do campo, após substituições, ouviu palavras insultuosas por parte dos adeptos algarvios. O jogador não respondeu, mas no final da partida não conteve a frustração. Ao que tudo indica, os apoiantes da equipa da casa continuaram com impropérios e André Clóvis reagiu dirigindo-se aos adeptos. Foram os próprios colegas de equipa a travar o jogador, que se preparava para entrar em confrontos físicos com o público e André Clóvis viria mesmo a ser expulso pelo árbitro José Bessa.

Vinícius Jr.: o mais visado