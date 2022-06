Ingleses reiteram chance de "red devils" contratarem o central da equipa minhota.

A imprensa inglesa insiste na hipótese de David Carmo deixar a equipa minhota já neste defeso e rumar ao Manchester United.

O interesse do gigante inglês no central arsenalista, de 22 anos, não é novo, mas como plano B, no caso de falhar a contratação de Jurrien Timber (Ajax), o preferido do técnico Ten Hag, que se vai mudar de Amesterdão para Old Trafford.