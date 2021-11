Rádio italiana boicota conferências de José Mourinho

JN Hoje às 17:41 Facebook

A "Retespor" anunciou esta terça-feira a decisão na sequência de uma resposta do treinador português a um jornalista da estação, considerada "totalmente inoportuna".

A rádio "Retespor" vai boicotar as próximas conferências de imprensa de José Mourinho. Através de um comunicado, a estação defendeu o jornalista Marco Juric e criticou a atitude do treinador português da Roma, após o final do último jogo com o Veneza (3-2).

"A Retesport, expressando solidariedade para com Marco Juric relativamente à desagradável e inoportuna resposta do Sr. José Mourinho na sala de imprensa, no passado sábado, decide suspender a própria participação nas conferências de imprensa" lê-se na nota.

Em causa está a frase de Mourinho dirigida ao jornalista devido a uma pergunta sobre os primeiros meses de "Mou" à frente da equipa romana: "Ou é muito inteligente e quer passar a imagem de que não o é, ou não é inteligente", respondeu o treinador português.

"Desejamos ao treinador giallorosso que trabalhe sempre mais para aumentar a sorte da equipa e que concentre a própria atenção nas possíveis soluções de natureza técnica, evitando tiradas consideramos totalmente inoportunas", completa o comunicado.