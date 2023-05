Rafa acaba jejum de quase sete meses na Liga

Luís Antunes Hoje às 22:10 Facebook

Atacante já vai na segunda melhor da carreira. Dossiê de renovação só depois do final da época.

Rafa Silva assumiu o papel de herói na batalha da Luz, com o golo que permitiu finalmente vencer o Braga esta temporada e deixar as águias mais perto do título. O atacante terminou também um jejum de quase sete meses sem marcar na Liga - última vez havia sido diante do Chaves, na 11.ª jornada, a 29 de outubro - e chegou ainda aos 13 tentos na época.

Trata-se já do segundo melhor registo da carreira, já que em 2018/19 atingiu os 21 golos, num trajeto com Rui Vitória e Bruno Lage na liderança dos encarnados.