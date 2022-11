Rafa até ao fim do ano e forcing por Grimaldo 

Luís Antunes Ontem às 23:59 Facebook

SAD intensifica contactos. Dossiê do atacante bem encaminhado. Caso do espanhol Grimaldo mais bicudo.

A SAD do clube da Luz, sabe o JN, tem intensificado os contactos com as partes no sentido de avançar com os dossiês de renovação de Rafa e Grimaldo. No caso do extremo, os responsáveis reuniram-se anteontem, com o agente do jogador e tudo está bem encaminhado.

O processo passa por ampliar o vínculo por mais duas temporadas (2026) com melhoria salarial e subida da cláusula de rescisão, atualmente de 80 milhões de euros. Existe proximidade entre as posições do clube e jogador, numa negociação sem grande complexidade e que deverá ficar concluída até ao final do ano.