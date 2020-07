JN Hoje às 21:32 Facebook

Um golo do avançado português Rafa coloca o Benfica a vencer ao intervalo no recinto do Aves esta terça-feira à noite, no encerramento da 33.ª jornada da Liga.

A partida começou com os jogadores avenses a recusarem jogar os primeiros 60 segundos, sinal de protesto por toda a situação surreal que viveram durante a semana, mantendo-se imóveis no relvado e com os suplentes abraçados à equipa técnica na zona do banco, enquanto as águias recriavam-se com o bola e aplaudiram o gesto de protesto.

A partir daí, as águias surgiram melhores e marcaram logo aos quatro minutos, na sequência de um contra-ataque rápido das águias, que deixou o avançado isolado frente ao guarda-redes avense, com o VAR a confirmar o posicionamento legal do benfiquista.

Veja o golo de Rafa (0-1):