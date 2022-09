Extremo Rafa é o mais influente no trajeto do Benfica. Início de época lembra conquista do último título.

Rafa Silva marcou, anteontem, no reduto do Famalicão, o golo da vitória dos encarnados (1-0), acentuando a influência no trajeto totalmente vitorioso da equipa, nesta época.

Pela oitava vez em 11 jogos (72,7%), o avançado teve participação direta no êxito das águias, sendo o jogador mais influente na matéria.