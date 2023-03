Rafa do Benfica na vaga de Aursnes

Luís Antunes Hoje às 00:00 Facebook

Atacante supera gripe e regressa ao onze frente ao V. Guimarães. Minhotos travaram águia na primeira volta

Depois de falhar a viagem à Madeira devido a um síndrome gripal, Rafa volta ao onze, este sábado (18h), na receção ao V. Guimarães. O extremo regressa à fórmula mágica de Roger Schmidt, até porque Aursnes está castigado, depois de ter atingido o limite de cartões amarelos.

Rafa volta ao trio móvel e versátil - juntamente com João Mário e Neres - que apoiará Gonçalo Ramos no frente de ataque. Mais atrás Florentino Luís e Chiquinho conservam as posições no eixo do meio campo.