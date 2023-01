Rafa e Grimaldo recuperados para o dérbi

Roger Schmidt espera jogo difícil, admite estar surpreendido pela positiva com qualidade da arbitragem, e não afasta os leões do título mesmo em caso de vitória. Reforços ainda de fora.

Roger Schmidt, técnico das águias, reconheceu que não tem de momento quaisquer elementos lesionados, num sinal claro de que Rafa e Grimaldo ultrapassaram os problemas físicos que os inibiam e estão em condições de alinhar no dérbi deste domingo (18 horas) com o Sporting, na Luz.

"Espero um jogo de elevado nível, difícil e frente a um oponente muito bom. É um derbi entre equipas que jogam um futebol técnico, cada uma no seu próprio estilo. Queremos vencer pois será muito importante para a nossa posição. Hoje (sábado), todos os jogadores treinaram. Não temos lesões e estão todos preparados para jogar", referiu sobre a recuperação daqueles elementos.

O mesmo já não sucede com Andreas Schjelderup e Casper Tengstedt, os dois mais recentes reforços, que estiveram parados devido ao mundial e que o técnico antevê necessitarem de duas a três semanas para entrarem no leque de opções.

As águias enfrentam o rival com 12 pontos de vantagem. No entanto, Schmidt não retira o leão da corrida do título, mesmo em caso de sucesso da sua equipa.

"Não sei. Mas é o 16.º jogo e depois disso nada estará decidido", referiu.

Questionado sobre o que esperava da arbitragem, elogiou o setor. "Desde o princípio da época que digo que os árbitros têm feito um trabalho muito bom. Estou surpreendido com a sua qualidade, confio e não tenho qualquer problema", destacou.