Rafa e Otamendi de volta aos convocados do Benfica

Avançado português e defesa central argentino nas opções para o jogo com o Gil Vicente. Seferovic e Yaremchuk falham a partida com os gilistas devido a lesão

Rafa Silva, após ter falhado a final four da Taça da Liga por ter tido covid-19, e Otamendi, dado que esteve a representar a seleção da Argentina, estão de volta às opções no Benfica que, nesta quarta-feira (19 horas, BTV), recebe o Gil Vicente, para a 20.ª jornada do campeonato.

Entre os cinco indisponíveis, destaque para Seferovic (lesão muscular na perna esquerda) e Yaremchuk (traumatismo do globo ocular direito). Rodrigo Pinho, Lucas Veríssimo e Gilberto completam o lote de indisponíveis, todos por lesão.

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, convocou 21 jogadores.

Lista de convocados

Guarda-redes: Helton Leite e Odysseas Vlachodimos;

Defesas: Vertonghen, Valentino, Otamendi, Morato, André Almeida e Grimaldo;

Médios: Nemanja, Julian Weigl, Meïte, Everton, Pizzi, Diogo Gonçalves, Adel Taarabt, João Mário, Gil Dias e Paulo Bernardo;

Avançados: Rafa, Gonçalo Ramos e Henrique Araújo.