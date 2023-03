Rafa eleito jogador do ano. Confira a lista de premiados

JN Hoje às 00:24 Facebook

Rafa e António Silva foram premiados, esta terça-feira, na Aula Magna, na Gala Cosme Damião. O extremo foi considerado o futebolista do ano e o central levou para casa o galardão Revelação.

Além dos dois jogadores do plantel principal dos encarnados, a equipa de sub-19, que conquistou a Youth League e a Taça Intercontinental sub-20, venceu o prémio relativo à Formação.

O futebol feminino também esteve destaque, não só no discurso de Rui Costa, que destacou os feitos das futebolistas: Ana Seiça foi considerada a atleta revelação e Kika Nazareth foi a melhor jogadora do ano. Já Filipa Patão levou a melhor na categoria de Treinador do Ano.



Confira a lista de premiados:

Atleta de Alta Competição: Fernando Pimenta

Treinador do Ano: Filipa Patão

Futebolista Masculino do Ano: Rafa

Futebolista Feminino do Ano: Francisca Nazareth

Revelação Futebol: António Silva

Revelação Futebol Feminino: Ana Seiça

Homenagem: Fernando Chalana

Formação: equipa de sub-19 que ganhou a Youth League e a Taça Intercontinental sub-20

Carreira: Humberto Coelho

Casas do Benfica: Viseu

Modalidades: Andebol

Revelação Modalidades: Diogo Ribeiro

Mérito e dedicação: Arnaldo Teixeira

Parceiro do ano: Betano

Inovação do ano: BPA (Digital Process Automation)

Projeto do ano: modernização do Estádio da Luz