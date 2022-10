Rafa em exclusivo está mais perto da renovação

Avançado brilhou no Dragão e em Paris, após renúncia à seleção. Novo vínculo está na forja. Draxler vai parar no mínimo duas semanas.

Determinante no Dragão, onde assinou o golo do triunfo (0-1), e em Paris, frente ao PSG, ao ter sofrido a falta do penálti que deu o empate (1-1), Rafa Silva é o homem do momento no ataque da formação de Roger Schmidt. Poucas semanas depois de ter prescindido da seleção para se dedicar exclusivamente ao Benfica, numa decisão que surpreendeu e criou polémica no mundo da bola. Rafa tem estado em alta no ataque e os dirigentes estão atentos à situação contratual do jogador, tendo já iniciado o processo de negociação com o agente António Araújo, na expectativa de acertar um novo contrato.

A SAD deseja premiar o avançado, de 29 anos, pelo menos, com mais duas temporadas, mas, ao que o JN apurou, o dossiê não deverá ficar fechado antes da paragem para o Mundial do Catar, que se joga de 20 de novembro a 18 de dezembro.