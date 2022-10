Rafa encanta e fica com carimbo de inegociável

Benfica afasta potenciais interessados e avança com processo de renovação, por mais duas ou três épocas. Avançado seguro com cláusula de 80 milhões.

Figura de cartaz nos jogos com a Juventus e PSG, Rafa encanta a Europa do futebol e vive o melhor momento da carreira. Alguns dos principais emblemas europeus seguem, atentamente, a evolução do jogador, mas, ao que o JN apurou, a SAD encarnada não admite, para já, qualquer negócio, colocando o rótulo de inegociável no jogador. Além disso, como referimos oportunamente, a estrutura irá avançar com o processo de renovação por mais duas ou três épocas. O dossiê não deverá avançar antes da paragem para o Mundial do Catar, já que as águias pretendem ampliar o bom momento e desejam total concentração no plano competitivo.

O jogador, 29 anos, cumpre a sétima época na Luz e tem contrato até 2024, estando blindado com uma cláusula de 80 milhões.