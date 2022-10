Rafa estende a passadeira e águias disparam na frente

Miguel Pataco Ontem às 23:52 Facebook

Benfica aproveita expulsão, aos 27 minutos, de Eustaquio e já tem seis pontos de vantagem. Dragão sem prémio para a coragem com 10 jogadores em campo

Ninguém é campeão à 10.ª jornada. A ideia, partilhada por Sérgio Conceição e Roger Schmidt antes do jogo, continua a fazer todo o sentido, mas a verdade é que os encarnados garantiram uma margem bastante confortável, graças ao triunfo, pela margem mínima, no Estádio do Dragão, algo que não acontecia desde 2018/19. O Benfica continua sem conhecer o sabor da derrota em 2022/23 e está numa posição privilegiada na luta pelo título, enquanto o F. C. Porto acaba por ser castigado pela coragem que mostrou depois da expulsão de Stephen Eustaquio, ainda antes da meia hora de jogo. Os dragões, mesmo depois de entregaram o domínio da bola ao rival, nunca tiraram os olhos da baliza adversária e acabaram por ser apanhados em contrapé.

O clássico foi um vulcão de emoções do primeiro ao último minuto. Até depois disso, aliás, com Sérgio Conceição a ser expulso já após o apito final, por protestar com a equipa de arbitragem liderada por João Pinheiro que, aos 24 e 27 minutos, castigou com dois amarelos consecutivos outras tantas entradas duras de Eustaquio. Antes desse momento, a melhor oportunidade tinha pertencido a Taremi, num cabeceamento potente, após centro de Zaidu, que fez voar Vlachodimos. Já depois da expulsão do internacional canadiano, a sorte não quis nada com o Benfica, num lance, aos 36 minutos, em que Aursnes acertou no poste e Rafa, na recarga, atirou, de cabeça, à barra. O intervalo não chegaria sem Bah arriscar ver, por duas vezes, o segundo amarelo.