Rafa mais rápido do que Mbappé e Neymar

Decisivo na qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões, Rafa é o jogador do momento nas águias. Na terça-feira, bisou na vitória (4-3) diante da Juventus e impressionou pelos golos, mas também pela velocidade. De acordo com os dados da UEFA, nos cinco duelos na fase de grupos, atingiu uma aceleração máxima de 35,9 km/h, superior, imagine-se, às estrelas do PSG, como Mbappé (35,6), Neymar (31,9), Messi (29,6) e até Nuno Mendes (34,4).

Na Juventus, o cenário é igual - Moise Kean atingiu uma velocidade de 34,4 - e no próprio Benfica os únicos jogadores que se aproximam são David Neres e Gonçalo Ramos (33,4).

Ouvido pelo JN, o treinador Vasco Seabra refere que a subida de rendimento de Rafa se deve a vários fatores. "Nesta temporada, ocupa uma nova posição em campo, mais interior, e a ideia de jogo do Benfica favorece o seu futebol. Tornou-se mais preponderante no espaço entre linhas, ganha espaço e ataca bem no último terço". A velocidade é um dos pontos chave: "O jogador tem 29 anos, mas as características fisiológicas apontam que estará no ponto de caramelo".