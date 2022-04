Rafa não vai a jogo com o Liverpool

JN Hoje às 14:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O jogador do Benfica esteve, esta terça-feira, ausente no último treino do Benfica antes do jogo com o Liverpool, a contar para a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Nélson Veríssimo confirmou que o português não vai a jogo em Anfield.

Rafa apresentou queixas físicas e falhou a sessão de trabalho, à semelhança de Tomás Araújo, que esteve na convocatória do último jogo. Pedro Álvaro, defesa que leva 22 jogos pela equipa B, esteve às ordens de Nélson Veríssimo. Já em conferência de imprensa, o técnico do Benfica confirmou a ausência de Rafa no jogo com o Liverpool.

"Todos sabemos da importância que ele tem na nossa equipa, tem características diferenciadas e temos de colmatar a ausência. Mas temos soluções que vão dar resposta positiva. Temos de optar pelo jogador que se adeque mais à estratégia de jogo. Lamento a ausência dele, mas temos muita confiança no resto do plantel. Vamos com ambição natural de quem acredita muito no que está a fazer. Sabemos que levamos desvantagem de dois golos mas acreditamos que as coisas podem mudar, principalmente se fizermos um golo primeiro. Vamos com essa ambição, apesar de termos perdido o jogo da primeira mão", afirmou Nélson Veríssimo.

Liverpool e Benfica defrontam-se, na quarta-feira, em Anfield, para a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. O pontapé de saída está marcado para as 20 horas. Na primeira ronda, os encarnados perderam por 3-1 no Estádio da Luz.