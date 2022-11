Rafa perto de renovar pelo Benfica

Luís Antunes Hoje às 12:44 Facebook

O avançado Rafa está em negociações com a SAD do Benfica para prolongar o vínculo até 2026.

O contrato de Rafa, de 29 anos, com o Benfica termina em 2024, mas há vontade da SAD e do jogador em renovar e ontem, terça-feira, decorreram reuniões que têm um desfecho muito favorável, apurou o JN. O avançado está em vias de ampliar o contrato até 2026 e melhorar as condições salariais. O atual vínculo tem uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

Neste momento, o jogador tem sido uma peça muito importante nas águias, somando 11 golos em 24 jogos. Não estará no Mundial 2022 por vontade própria, depois de ter renunciado representar a seleção portuguesa.

Recorde-se que Rafa foi contratado pelo Benfica ao Braga em 2016.