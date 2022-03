Rafa prolonga contrato com o F. C. Porto até 2026

Rui Almeida Santos Hoje às 15:45 Facebook

Avançado está a cumprir a oitava temporada consecutiva nos portistas e diz-se orgulhoso pela renovação. Passar aos mais novos a mística de um clube onde ganhar é palavra de ordem será uma das suas tarefas.

Rafa vai continuar a ser dragão até 2026. O hoquista, de 30 anos, prolongou por quatro temporadas o vínculo que o liga ao F. C. Porto, um clube onde "só se fala em ganhar". O avançado, há oito temporadas seguidas nos portistas, assume que representar os azuis e brancos o enche de "orgulho e felicidade".

O novo contrato "prova que tenho feito bem as coisas", referiu o jogador, aos canais do clube. "É um motivo de orgulho e de grande alegria saber que um clube tão grande como o F. C. Porto confia no meu trabalho", acrescentou.

Salientando que "não é normal haver uma renovação assim tão prolongada" no hóquei em patins, Rafa, um dos capitães da equipa, sente a responsabilidade de passar a mística portista aos mais novos, ele que já se habituou a elevada exigência de jogar num clube como o F. C. Porto.

"Desde o primeiro dia em que entrei aqui, só se fala em ganhar. Não pensamos em ganhar no final da época, mas a cada fim de semana. Se isso acontecer, vamos também triunfar, naturalmente, depois. Se temos o campeonato para jogar, é para ganhar, com a Taça a mesma coisa. Tudo o que nos aparecer pela frente é para ganhar", disse.

Aos 30 anos, Rafa já conquistou quatro campeonatos nacionais, quatro Supertaças, três Taças de Portugal e uma Taça Intercontinental com a camisola do F. C. Porto.