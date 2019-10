Rafa Silva dispensado da seleção nacional

Nuno Barbosa Hoje às 20:30 Facebook

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) informou, esta segunda-feira, que o extremo do Benfica, Rafa Silva, não está apto a defrontar o Luxemburgo e a Ucrânia, mas sem revelar a lesão que o afeta.

Rafa foi esta segunda-feira dispensado do estágio de preparação da seleção nacional, com vista aos jogos de apuramento para o Euro'2020, depois de avaliado pela Unidade de Saúde e Performance da FPF, que o considerou indisponível para os dois jogos da Seleção Nacional. O extremo, de resto, cumpriu os 90 minutos da derrota do Benfica (3-1), frente ao Zenit, para a Liga dos Campeões, na passada quarta-feira.

Os restantes convocados por Fernando Santos para esse duplo compromisso concentram-se esta noite numa unidade hoteleira em Cascais e, amanhã, iniciam os trabalhos de preparação.

Recorde-se que Portugal defronta o Luxemburgo, sexta-feira, pelas 19.45 horas, no Estádio José Alvalade, e a Ucrânia, em Kiev, dia 14, às 19.45 (hora portuguesa).