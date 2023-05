Rafa tenta voltar à melhor forma na reta final da Liga

Nuno Vieira Rodrigues Ontem às 23:41 Facebook

Avançado do Benfica só fez um golo e duas assistências desde a paragem para o Mundial do Catar.

O avançado português Rafa foi um dos principais dínamos do ataque encarnado na primeira metade da época, contribuindo com 11 golos e seis assistências até à paragem competitiva para a realização do Mundial 2022, no Catar. Mas desde a retoma das competições de clubes, o extremo, que, sob o comando de Roger Schmidt, tem pisado terrenos mais interiores, não tem conseguido manter a mesma influência na manobra ofensiva das águias.

Nos 17 jogos disputados pelo Benfica após o Mundial de futebol, Rafa Silva apenas participou diretamente em três golos , ao faturar na vitória por 5-1 frente ao Club Brugge, para a Liga dos Campeões, e ao fazer duas assistências, uma na vitória, também por 5-1, frente ao Vitória de Guimarães, para o campeonato, e a outra no empate por 3-3, frente ao Inter, em Milão, para os quartos de final da Champions.