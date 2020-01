Rafa titular no Benfica frente ao Paços

Hoje às 16:31 Facebook

Rafa é a grande novidade no onze do Benfica, frente ao Paços de Ferreira, partida que se realiza neste domingo (17.30 horas), no Estádio da Mata Real. O extremo foi decisivo na última jornada ao marcar os golos da vitória, por 2-0, diante do Sporting, em Alvalade.

Eis os onzes:

Paços: Ricardo Ribeiro; Jorge Silva, Marco Baixinho, André Micael e Reabciuk; Pedrinho, Diaby, Eustáquio e Adriano; Hélder Ferreira e Douglas Tanque

Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Weigl, Gabriel Pizzi e Cervi; Vinícius e Rafa.