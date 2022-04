Rafael Bracali renova por uma época com o Boavista

JN Hoje às 16:24 Facebook

Experiente guarda-redes, de 40 anos, vai continuar no Bessa até 2023, anunciaram as panteras através das redes sociais.

Rafael Bracali chegou ao Boavista em 2018, oriundo do Arouca. Em Portugal, jogou ainda no Nacional, que lhe abriu as portas do futebol europeu em 2006, no F. C. Porto e no Olhanense.

Depois de uma época em que só realizou um jogo, o guardião subiu na hierarquia e agarrou a titularidade nos axadrezados, tendo disputado 28 partidas esta temporada.

Com a manutenção na Liga praticamente assegurada, o Boavista começa a arrumar a casa tendo em vista a próxima época. Ontem, foi a fez de Pedro Malheiro prorrogar o contrato que o liga às panteras, neste caso até 2025.