Rafael Brito a caminho do Marítimo

Rafael Brito, que na época transata alinhou pela equipa B do Benfica, está perto de rumar ao Marítimo, onde vai cumprir uma temporada de empréstimo.

O médio defensivo já tem 12 anos de águia ao peito e prepara-se para a primeira aventura fora de "casa", após ter somado 2168 minutos, em 27 jogos, na Liga 2.

Aos 20 anos Rafael Brito é visto como um jogador com futuro e o objetivo do empréstimo aos madeirenses é que o centrocampista ganhe ritmo competitivo na Liga, após o período no segundo escalão profissional.