Rafael Leão abre Série A 2022/23 frente a Beto e Buta

O AC MIlan, do português Rafael Leão, que se sagrou campeão italiano, estreia-se na edição 2022/23 da Serie A com uma receção à Udinese, dos compatriotas Beto e Leonardo Buta, com a jornada inaugural a está marcada para 14 de agosto.

A AS Roma, orientada por José Mourinho e que tem agora apenas o luso Rui Patrício no plantel, vai ao terreno do Salernitana, enquanto o Inter de Milão visita o Lecce.

O Nápoles, do lateral esquerdo Mário Rui, joga fora com o Vereno, do médio Miguel Veloso. Já o Spezia, do extremo direito Leandro Sanca, arranca a competição em casa, com uma receção ao Empoli.

Já o Monza, de Pedro Pereira e Dany Mota, vencedor do play-off de acesso à Série A, estreia-se em casa com o Torino.

Apesar da seleção transalpina não se ter apurado para o Mundial2022, do Catar - foi eliminada nas meias-finais do play-off europeu pela Macedónia do Norte (1-0), que por sua vez perdeu com Portugal na final (2-0) -, a Liga italiana vai estar parada de 14 de novembro a 4 de janeiro.

Eis o calendário da Liga Italiana de 2022/23:

Jornada 1 (14 de agosto)

AC Milan - Udinese

Sampdoria - Atalanta

Lecce - Inter Milão

Monza - Torino

Fiorentina - Cremonese

Lazio - Bolonha

Salernitana - Roma

Spezia - Empoli

Verona - Nápoles

Juventus - Sassuolo

Jornada 2 (21 de agosto)

Torino - Lazio

Udinese - Salernitana

Inter Milão - Spezia

Sassuolo - Lecce

Empoli - Fiorentina

Nápoles - Monza

Atalanta - AC Milan

Bolonha - Verona

Roma - Cremonese

Sampdoria - Juventus

Jornada 3 (28 de agosto)

Monza - Udinese

Lazio - Inter Milão

Cremonese - Torino

Juventus - Roma

AC Milan - Bolonha

Spezia - Sassuolo

Salernitana - Sampdoria

Verona - Atalanta

Fiorentina - Nápoles

Lecce - Empoli

Jornada 4 (31 de agosto)

Sassuolo - AC Milan

Inter Milão - Cremonese

Roma - Monza

Empoli - Verona

Sampdoria - Lazio

Udinese - Fiorentina

Juventus - Spezia

Nápoles - Lecce

Atalanta - Torino

Bolonha - Salernitana

Jornada 5 (04 de setembro)

Fiorentina - Juventus

AC Milan - Inter Milão

Lazio - Nápoles

Cremonese - Sassuolo

Spezia - Bolonha

Verona - Sampdoria

Udinese - Roma

Monza - Atalanta

Salernitana - Empoli

Torino - Lecce

Jornada 6 (11 de setembro)

Atalanta - Cremonese

Bolonha - Fiorentina

Empoli - Roma

Inter Milão - Torino

Juventus - Salernitana

Lazio - Verona

Lecce - Monza

Nápoles - Spezia

Sampdoria - AC Milan

Sassuolo - Udinese

Jornada 7 (18 de setembro)

Bolonha - Empoli

Cremonese - Lazio

Fiorentina - Verona

AC Milan - Nápoles

Monza - Juventus

Roma - Atalanta

Salernitana - Lecce

Spezia - Sampdoria

Torino - Sassuolo

Udinese - Inter Milão

Jornada 8 (02 de outubro)

Atalanta - Fiorentina

Empoli - AC Milan

Inter Milão - Roma

Juventus - Bolonha

Lazio - Spezia

Lecce - Cremonese

Nápoles - Torino

Sampdoria - Monza

Sassuolo - Salernitana

Verona - Udinese

Jornada 9 (09 de outubro)

Bolonha - Sampdoria

Cremonese - Nápoles

Fiorentina - Lazio

AC Milan - Juventus

Monza - Spezia

Roma - Lecce

Salernitana - Verona

Sassuolo - Inter Milão

Torino - Empoli

Udinese - Atalanta

Jornada 10 (16 de outubro)

Atalanta - Sassuolo

Empoli - Monza

Inter Milão - Salernitana

Lazio - Udinese

Lecce - Fiorentina

Nápoles - Bolonha

Sampdoria - Roma

Spezia - Cremonese

Torino - Juventus

Verona - AC Milan

Jornada 11 (23 de outubro)

Atalanta - Lazio

Bolonha - Lecce

Cremonese - Sampdoria

Fiorentina - Inter Milão

Juventus - Empoli

AC Milan - Monza

Roma - Nápoles

Salernitana - Spezia

Sassuolo - Verona

Udinese - Torino

Jornada 12 (30 de outubro)

Cremonese - Udinese

Empoli - Atalanta

Inter Milão - Sampdoria

Lazio - Salernitana

Lecce - Juventus

Monza - Bolonha

Nápoles - Sassuolo

Spezia - Fiorentina

Torino - AC Milan

Verona - Roma

Jornada 13 (06 de novembro)

Atalanta - Nápoles

Bolonha - Torino

Empoli - Sassuolo

Juventus - Inter Milão

AC Milan - Spezia

Monza - Verona

Roma - Lazio

Salernitana - Cremonese

Sampdoria - Fiorentina

Udinese - Lecce

Jornada 14 (09 de novembro)

Cremonese - AC Milan

Fiorentina - Salernitana

Inter Milão - Bolonha

Lazio - Monza

Lecce - Atalanta

Nápoles - Empoli

Sassuolo - Roma

Spezia - Udinese

Torino - Sampdoria

Verona - Juventus

Jornada 15 (13 de novembro)

Atalanta - Inter Milão

Bolonha - Sassuolo

Empoli - Cremonese

Juventus - Lazio

AC Milan - Fiorentina

Monza - Salernitana

Nápoles - Udinese

Roma - Torino

Sampdoria - Lecce

Verona - Spezia

Jornada 16 (04 de janeiro)

Cremonese - Juventus

Fiorentina - Monza

Inter Milão - Nápoles

Lecce - Lazio

Roma - Bolonha

Salernitana - AC Milan

Sassuolo - Sampdoria

Spezia - Atalanta

Torino - Verona

Udinese - Empoli

Jornada 17 (08 de janeiro)

Bolonha - Atalanta

Fiorentina - Sassuolo

Juventus - Udinese

Lazio - Empoli

AC Milan - Roma

Monza - Inter Milão

Salernitana - Torino

Sampdoria - Nápoles

Spezia - Lecce

Verona - Cremonese

Jornada 18 (15 de janeiro)

Atalanta - Salernitana

Cremonese - Monza

Empoli - Sampdoria

Inter Milão - Verona

Lecce - AC Milan

Nápoles - Juventus

Roma - Fiorentina

Sassuolo - Lazio

Torino - Spezia

Udinese - Bolonha

Jornada 19 (22 de janeiro)

Bolonha - Cremonese

Fiorentina - Torino

Inter Milão - Empoli

Juventus - Atalanta

Lazio - AC Milan

Monza - Sassuolo

Salernitana - Nápoles

Sampdoria - Udinese

Spezia - Roma

Verona - Lecce

Jornada 20 (29 de janeiro)

Atalanta - Sampdoria

Bolonha - Spezia

Cremonese - Inter Milão

Empoli - Torino

Juventus - Monza

Lazio - Fiorentina

Lecce - Salernitana

AC Milan - Sassuolo

Nápoles - Roma

Udinese - Verona

Jornada 21 (05 de fevereiro)

Cremonese - Lecce

Fiorentina - Bolonha

Inter Milão - AC Milan

Monza - Sampdoria

Roma - Empoli

Salernitana - Juventus

Sassuolo - Atalanta

Spezia - Nápoles

Torino - Udinese

Verona - Lazio

Jornada 22 (12 de fevereiro)

Bolonha - Monza

Empoli - Spezia

Juventus - Fiorentina

Lazio - Atalanta

Lecce - Roma

AC Milan - Torino

Nápoles - Cremonese

Sampdoria - Inter Milão

Udinese - Sassuolo

Verona - Salernitana

Jornada 23 (19 de fevereiro)

Atalanta - Lecce

Fiorentina - Empoli

Inter Milão - Udinese

Monza - AC Milan

Roma - Verona

Salernitana - Lazio

Sampdoria - Bolonha

Sassuolo - Nápoles

Spezia - Juventus

Torino - Cremonese

Jornada 24 (26 de fevereiro)

Bolonha - Inter Milão

Cremonese - Roma

Empoli - Nápoles

Juventus - Torino

Lazio - Sampdoria

Lecce - Sassuolo

AC Milan - Atalanta

Salernitana - Monza

Udinese - Spezia

Verona - Fiorentina

Jornada 25 (05 de março)

Atalanta - Udinese

Fiorentina - AC Milan

Inter Milão - Lecce

Monza - Empoli

Nápoles - Lazio

Roma - Juventus

Sampdoria - Salernitana

Sassuolo - Cremonese

Spezia - Verona

Torino - Bolonha

Jornada 26 (12 de março)

Bolonha - Lazio

Cremonese - Fiorentina

Empoli - Udinese

Juventus - Sampdoria

Lecce - Torino

AC Milan - Salernitana

Nápoles - Atalanta

Roma - Sassuolo

Spezia - Inter Milão

Verona - Monza

Jornada 27 (19 de março)

Atalanta - Empoli

Fiorentina - Lecce

Inter Milão - Juventus

Lazio - Roma

Monza - Cremonese

Salernitana - Bolonha

Sampdoria - Verona

Sassuolo - Spezia

Torino - Nápoles

Udinese - AC Milan

Jornada 28 (02 de abril)

Bolonha - Udinese

Cremonese - Atalanta

Empoli - Lecce

Inter Milão - Fiorentina

Juventus - Verona

Monza - Lazio

Nápoles - AC Milan

Roma - Sampdoria

Sassuolo - Torino

Spezia - Salernitana

Jornada 29 (08 de abril)

Atalanta - Bolonha

Fiorentina - Spezia

Lazio - Juventus

Lecce - Nápoles

AC Milan - Empoli

Salernitana - Inter Milão

Sampdoria - Cremonese

Torino - Roma

Udinese - Monza

Verona - Sassuolo

Jornada 30 (16 de abril)

Bolonha - AC Milan

Cremonese - Empoli

Fiorentina - Atalanta

Inter Milão - Monza

Lecce - Sampdoria

Nápoles - Verona

Roma - Udinese

Sassuolo - Juventus

Spezia - Lazio

Torino - Salernitana

Jornada 31 (23 de abril)

Atalanta - Roma

Empoli - Inter Milão

Juventus - Nápoles

Lazio - Torino

AC Milan - Lecce

Monza - Fiorentina

Salernitana - Sassuolo

Sampdoria - Spezia

Udinese - Cremonese

Verona - Bolonha

Jornada 32 (30 de abril)

Bolonha - Juventus

Cremonese - Verona

Fiorentina - Sampdoria

Inter Milão - Lazio

Lecce - Udinese

Nápoles - Salernitana

Roma - AC Milan

Sassuolo - Empoli

Spezia - Monza

Torino - Atalanta

Jornada 33 (03 de maio)

Atalanta - Spezia

Empoli - Bolonha

Juventus - Lecce

Lazio - Sassuolo

AC Milan - Cremonese

Monza - Roma

Salernitana - Fiorentina

Sampdoria - Torino

Udinese - Nápoles

Verona - Inter Milão

Jornada 34 (07 de maio)

Atalanta - Juventus

Cremonese - Spezia

Empoli - Salernitana

Lecce - Verona

AC Milan - Lazio

Nápoles - Fiorentina

Roma - Inter Milão

Sassuolo - Bolonha

Torino - Monza

Udinese - Sampdoria

Jornada 35 (14 de maio)

Bolonha - Roma

Fiorentina - Udinese

Inter Milão - Sassuolo

Juventus - Cremonese

Lazio - Lecce

Monza - Nápoles

Salernitana - Atalanta

Sampdoria - Empoli

Spezia - AC Milan

Verona - Torino

Jornada 36 (21 de maio)

Atalanta - Verona

Cremonese - Bolonha

Empoli - Juventus

Lecce - Spezia

AC Milan - Sampdoria

Nápoles - Inter Milão

Roma - Salernitana

Sassuolo - Monza

Torino - Fiorentina

Udinese - Lazio

Jornada 37 (28 de maio)

Bolonha - Nápoles

Fiorentina - Roma

Inter Milão - Atalanta

Juventus - AC Milan

Lazio - Cremonese

Monza - Lecce

Salernitana - Udinese

Sampdoria - Sassuolo

Spezia - Torino

Verona - Empoli

Jornada 38 (04 de junho)

Atalanta - Monza

Cremonese - Salernitana

Empoli - Lazio

Lecce - Bolonha

AC Milan - Verona

Nápoles - Sampdoria

Roma - Spezia

Sassuolo - Fiorentina

Torino - Inter Milão

Udinese - Juventus