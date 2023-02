Rafael Leão: "Assinei com o Benfica, esperei uma semana e nunca me vieram buscar"

JN Hoje às 12:49 Facebook

O internacional português Rafael Leão revelou, esta quinta-feira, que antes de ingressar no Sporting assinou contrato no Benfica mas nunca foi contactado.

Há quatro temporadas no Milan, Rafael tem sido uma das figuras da equipa italiana e, em entrevista à revista italiana "VICE", contou algumas curiosidades do percurso profissional. O avançado de 23 anos, que fez a formação no Sporting, admitiu que chegou a assinar contrato com o Benfica, mas acabou por nunca ter sido chamado.

"O meu pai tentou encontrar um clube para mim quando comecei a jogar com sete anos. Onde eu morava havia uma pessoa que trabalhava num clube próximo e, à frente de casa, tinha um jardim onde brincava com as outras crianças. Estava sempre a jogar, ele viu-me e perguntou-me se jogava em algum clube. Disse-lhe que não e que o meu pai estava a procurar um clube para eu começar. Ele disse-me para ir à equipa e fazer alguns treinos, depois logo víamos. Fui lá, fiz um treino e comecei naquele clube, o Amora", começou por contar, explicando o processo com o clube encarnado.

"Três semanas depois, assinei com o Benfica, mas não tinha oportunidade de ir aos treinos porque Lisboa era longe, e disseram-me para ter calma, que iria alguém acompanhar-me ao treino todos os dias. Assinei com o Benfica, esperei uma semana e nunca me vieram buscar. Uma semana depois, o meu pai entrou em contacto com eles e disse que eu ia para outro clube. Fui para o Sporting", concluiu.

Nos leões, o português, que soma 16 internacionalizações, fez a formação e chegou à equipa principal em 2017/18, pela qual disputou cinco jogos e marcou dois golos. Na época seguinte, assinou pelo Lille, clube no qual esteve uma temporada antes de assinar pelo Milan.