Rafael Leão carrega AC Milan para o "scudetto"

O avançado português voltou a ser decisivo numa vitória dos "rossoneri", que estão a um ponto de voltarem a ser campeões de Itália.

O AC Milan está na iminência de voltar a reinar no Calcio. Com a vitória deste domingo, na receção à Atalanta (2-0), os "rossoneri" precisam apenas de mais um ponto para confirmarem a conquista do título, que pode ficar garantida ainda hoje, no caso de o Inter de Milão não ganhar ao Cagliari.

Em jogo da 37.ª jornada, num San Siro repleto, o AC Milan voltou a contar com um Rafael Leão inspirado, com o avançado português a marcar o primeiro golo, já na segunda parte. Theo Hernández, com outro golaço, confirmou o triunfo da equipa de Stefano Pioli.

Recorde-se que o clube "rossoneri" não são campeões italianos desde 2011.