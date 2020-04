Rafael Leão doa máscaras ao hospital Garcia da Orta

JN/Agências Hoje às 22:51 Facebook

O português Rafael Leão, do AC Milan, efetuou uma doação de 24 mil máscaras ao hospital Garcia de Orta, em Almada, anunciou a instituição.

"O futebolista Rafael Leão, ex-jogador do Sporting e atualmente a jogar no Milan, fez a doação de 24 mil máscaras ao hospital Garcia de Orta", refere a unidade hospitalar, localizada no distrito de Setúbal, numa mensagem nas redes sociais.

A entrega do material para ajudar na luta contra a pandemia da covid-19 foi efetuada por António Leão, pai do avançado.

Rafael Leão, de 20 anos, é natural de Almada e joga no AC Milan, tendo apontado dois golos em 22 jogos ao serviço da equipa italiana, antes de a época ter sido suspensa devido à pandemia.

O jogador tem estado em Portugal devido à suspensão da Liga italiana.