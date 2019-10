Rafael Leão fica sem treinador no AC Milan

Hoje às 19:23 Facebook

Twitter

Partilhar

É oficial. Ao fim de sete jogos no comando técnico do histórico clube italiano, onde somou três triunfos e quatro derrotas, Marco Giampaolo deixa o comando técnico. O AC Milan segue na 10.ª posição da Serie A, com nove pontos.

A equipa onde joga o português Rafael Leão anunciou, esta terça-feira, no site oficial, a saída do treinador italiano, de 52 anos, que chegou esta temporada ao AC Milan, depois de três temporadas na Sampdoria.

José Mourinho foi um dos treinadores apontados à vaga que ficou em aberto, mas a imprensa italiana tem falado com maior insistência em Stefano Pioli, técnico que está sem clube depois de, na temporada passada, ter liderado a Fiorentina.

Recorde-se que, no final de maio último, o treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição, entrou nas cogitações do clube milanês.