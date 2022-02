Rafael Leão leva AC Milan à liderança do Calcio

JN Hoje às 16:27 Facebook

Um golo do avançado português valeu os três pontos no duelo com a Sampdória. Equipa "rossoneri" ultrapassa rival Inter, que tem menos um jogo disputado.

Rafael Leão foi o herói do AC Milan no jogo da 25.ª jornada da Serie A, disputado este domingo.

Depois do empate do rival e então líder do campeonato, Inter de Milão, os "rossoneri" tinham uma oportunidade de ouro para ascender à liderança da classificação e, na receção à Sampdória, não desaproveitaram (1-0).

Um golo do avançado português, logo aos oito minutos, foi suficiente para o AC Milan conquistar os três pontos e passar a comandar a tabela, com mais um ponto do que o Inter de Milão, que tem menos um jogo disputado, e mais dois do que o Nápoles.