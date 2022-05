Rafael Leão: "Maldini disse que sou intocável? Fico muito feliz"

Em estado de graça após a conquista da Serie A, pelo AC Milan, e por ter sido considerado o melhor jogador do campeonato, Rafael Leão mostrou-se agradado com as palavras da lenda "rossoneri", Paolo Maldini.

Segundo o diretor desportivo dos italianos, Rafael Leão é "um jogador chave e intocável. Não está à venda. É um diamante em bruto que está a progredir, acreditamos muito nele". Estas palavras foram muito bem recebidas pelo extremo português, que se encontra no estágio da Seleção Nacional para os confrontos da Liga das Nações.

"Estou no Milan, tenho mais dois anos de contrato. Fico muito contente por receber essas palavras e sinto-me em casa", considerou o atacante.

Quanto ao encontro de dia 2 de junho, contra a Espanha, Leão considera que os espanhóis são um adversário poderoso e "muito forte na posse de bola".

"Queremos explorar as fragilidades de Espanha. Neste estágio estamos a preparar bem esse jogo para entrar com uma vitória, que seria muito importante. Eles são uma grande seleção, mas nós também somos", acredita Rafael Leão.

O jogador, de 22 anos, marcou 14 golos e fez 12 assistências em 42 jogos esta época, ajudando os rossoneri a sagrarem-se campeões de Itália.

De momento, Rafael Leão está ao serviço da Seleção Nacional, que prepara os próximos quatro jogos da Liga das Nações.