O AC Milan reassumiu, este domingo, a liderança na Série A, ao vencer na visita ao Benevento, por 2-0, com o português a tranquilizar a equipa, ao fazer o segundo golo.

O jogo no estádio Ciro Vigorito, em Benevento, tinha tudo para correr mal, depois de Tonali ser expulso no AC Milan, deixando a equipa reduzida a 10 aos 34 minutos, mas os milaneses souberam sofrer e "matar" o jogo no momento certo.

A vencer por 1-0, graças ao penálti convertido por Kessie, aos 15 minutos, o AC Milan geriu o jogo após a expulsão, com a equipa do Benevento, como se esperava, mais perigosa, e teve também alguma sorte no jogo.

Já na segunda parte, aos 49 minutos, Rafael Leão recorreu à velocidade para chegar primeiro à bola do que o guarda-redes contrário e, já de ângulo apertado, fez a bola passar por cima e alojar-se nas redes adversárias.

Um golo que tranquilizou o AC Milan, embora o Benevento ainda tenha desperdiçado uma grande penalidade, por Caprari, aos 61.

Com este triunfo, a equipa de Milão lidera a Série A com 37 pontos, mais um do que o rival Inter, que hoje goleou na receção ao Crotone (6-2), enquanto a Roma, de Paulo Fonseca, que venceu a Sampdoria por 1-0, é terceira, a sete pontos da frente.

Veja o golo do português: