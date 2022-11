Rafael Leão marca na vitória do AC Milan sobre a Fiorentina

JN/Agências Hoje às 20:39 Facebook

Rafael Leão marcou, este domingo, o primeiro golo no triunfo do AC Milan sobre a Fiorentina, por 2-1, na Liga italiana, com a vitória a ser assegurada apenas aos 90+2 minutos.

O jogo, da 15.ª jornada da série A, última antes da pausa para a realização do Mundial2022, mostrou a Fiorentina - adversária do Sporting de Braga no play-off de acesso aos oitavos da Liga Conferência Europa - a discutir de igual para igual o resultado, no terreno do campeão, que se isolou no segundo lugar.

O golo da vitória aconteceu com um lance estranho, decidindo-se assim tudo por uma questão de pormenor: um centro da direita encontrou o guarda-redes Terracciano adiantado e acabou por ser o defesa sérvio Milenkovic a marcar na própria baliza.

A vitória dos locais foi injusta pelo equilíbrio global no jogo e pela excelente reação dos florentinos, quando se viram em desvantagem logo na primeira aceleração de Rafael Leão, bem lançado pelo francês Olivier Giroud.

Os campeões adormeceram sobre a vantagem e permitiram que a equipa "viola" assumisse o domínio do meio campo, criando situações de perigo.

Já depois de uma bola enviada ao poste, por Cristiano Biraghi o golo apareceu, com lógica, aos 28 minutos, apontado por Antonin Barak.

Na segunda parte, Giroud bem tentou (51, 72) mas em vão. Foi preciso esperar pelo minuto 90+2 para que um centro inofensivo de Aster Vranckx redundasse em golo, com os visitantes aparentemente mais preocupados em reclamar por uma falta prévia.

A história do jogo poderia ter sido outra, se, aos 89 minutos, Fikayo Tomori não tivesse negado o golo aos "viola", substituindo o guarda-redes num remate de Jonathan Ikoné.

Mais cedo, a Roma, treinada pelo português José Mourinho, que foi expulso, conseguiu evitar a derrota ante o Torino, 'arrancando' o empate (1-1) nos descontos, depois de um penálti falhado e uma bola enviada ao poste.

Os romanos, de novo com o argentino Paulo Dybala na equipa, perderam pontos pela terceira vez de seguida e estão em sétimo, a 14 pontos do líder Nápoles e fora do acesso às competições europeias de clubes.

Nos outros jogos, a Spezia (17.º) 'carregou' um pouco mais na lanterna-vermelha do Verona (20.º), ganhando-lhe por 2-1, com golos marcados pelo angolano M'Bala Nzola, e o Monza (14.º) bateu o Salernitana (12.º) por 3-0, com um dos golos a ser marcado pelo português Dany Mota.

De manhã, o Inter Milão, adversário do F. C. Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, ganhou por 3-2 à Atalanta, em Bérgamo, com reviravolta no marcador.

O Inter Milão subiu ao quarto lugar da Serie A, com 30 pontos, tal como a Lazio, terceira classificada no campeonato, com um jogo a menos.

Lidera, muito destacado o Nápoles, com 41 pontos, contra 33 do AC Milan.