Rafael Leão marca no empate do AC Milan

O AC Milan não foi esta sexta-feira além de uma igualdade (1-1) em casa frente à Udinese, com Rafael Leão a marcar o golo dos milaneses, mas continua na liderança isolada da Liga italiana, pelo menos até domingo, quando jogar o Nápoles.

Os "rossoneri" ainda estão na frente, com 57 pontos, depois do campeão Inter Milão ter cedido um nulo em Génova no outro jogo antecipado da 27.ª jornada da Série A. No entanto, os nerazzurri têm menos um jogo.

Tudo pode complicar-se ainda mais domingo, quando o Nápoles, que, como o Inter, tem 54 pontos, jogar em Roma, com a Lazio, que foi eliminada na quinta-feira pelo F. C. Porto da Liga Europa. Em caso de triunfo, pode igualar o AC Milan no comando.

No estádio Giuseppe Meazza, o AC Milan não foi melhor que o adversário e até pode agradecer alguma falta de pontaria da Udinese e um penálti por marcar - um derrube de Tomori ao português Beto, que o árbitro não assinalou.

O AC Milan liderava então por 1-0, graças ao golo de outro luso na partida, Rafael Leão, que aos 30 minutos fez o oitavo tento no campeonato.

Já o campeão Inter é, dos três candidatos, o que está em pior momento, somando agora quatro jogos consecutivos sem ganhar - são já dois empates e duas derrotas nesta série, que faz perigar a renovação do título.

Hoffenheim bate aflito Estugarda

PUB

Na Alemanha, Hoffenheim conquistou a terceira vitória seguida na Bundesliga, ao vencer na receção ao aflito Estugarda, por 2-1, consumando a reviravolta no último minuto do jogo da 24.ª jornada.

Com o avançado português Tiago Tomás a tempo inteiro, o Estugarda, que não vence para o campeonato desde 11 de dezembro de 2021, aquando do triunfo no terreno do Wolfsburgo (2-0), adiantou-se no marcador aos 58 minutos, pelo japonês Endo.

No entanto, o Hoffenheim chegou ao terceiro triunfo consecutivo na competição, com dois golos do austríaco Baumgartner, aos 85 e 90 minutos, isolando-se, à condição, no quarto lugar. O Estugarda, que somou o nono jogo sem vencer, permanece no 17.º e penúltimo lugar.

Southampton com triunfo caseiro

O Southampton recebeu e venceu o Norwich, por 2-0, na 27.ª jornada da Liga inglesa, subindo ao nono lugar, com 35 pontos, enquanto o adversário manteve a última posição.

O primeiro golo da equipa da casa foi marcado aos 36 minutos, pelo avançado escocês Che Adams, mas o destino da partida só ficou selado ao minuto 88, quando o médio espanhol Oriol Romeu, fez o 2-0.

Lanterna-vermelha ganha ao Elche

Na abertura da 26.º ronda da Liga espanhola, o Levante, 20.º e último classificado, ganhou na receção ao Elche, por 3-0, e somou o terceiro jogo sem perder.

Morales, aos 37 minutos, e Jorge de Frutos, aos 67, deram vantagem à formação de Valência, antes de o Elche ficar reduzido a 10 jogadores, por expulsão de Gumbau, aos 73, e o suplente Melero fixou o resultado, aos 90.

Rennes vitorioso em Montpellier

O Rennes impôs-se na deslocação a Montpellier, por 4-2, no jogo inaugural da 26.ª ronda da Liga francesa, ascendendo ao quarto lugar.

A formação comandada por Dall'Oglio adiantou-se logo aos oito minutos por Terrier, e Bourigeaud ampliou a vantagem aos 15, mas o Montpellier reagiu e igualou o marcador ainda antes do intervalo, aos 19 e 41, por intermédio de Oyongo e Wahi, respetivamente.

Mas o Rennes voltou do descanso decidido a conquistar os três pontos que o catapultam, à condição, para o quarto lugar da Ligue 1 com 43 pontos, com Laborde, aos 52, e Lovro Majer, aos 81, a selarem a vitória. Já o adversário é 10.º com 37 pontos.