Rafael Leão na mira do Barcelona e Liverpool recusa proposta

A imprensa inglesa avança o que espera por Bruno Fernandes no Manchester United. Gabigol deverá ficar no Flamengo e o Atlético de Madrid procura a contratação de Cavani ao PSG.

Sporting: ​​​​​​​O jornal "The Sun" avança esta terça-feira que o Manchester United deve garantir a contratação de Bruno Fernandes até ao final da semana e, à espera do médio, estará um contrato de cinco épocas e um salário semanal de 100 mil libras.

Manchester City: A imprensa inglesa avança que a equipa de Pep Guardiola não coloca entraves à saída de Aguero. O avançado de 31 anos, que no fim de semana quebrou um recorde e tornou-se no maior goleador estrangeiro na Premier League, tem contrato até 2021 mas mantém a intenção de terminar a carreira na Argentina.

Flamengo: A imprensa brasileira avança que a equipa de Jorge Jesus está perto de manter Gabigol no plantel. Ainda que não tenha feito qualquer proposta ao Inter, equipa que detém o passe do brasileiro, o Flamengo já terá chegado a acordo com o jogador.

Barcelona: O "As" avança que Rafael Leão, ex-jogador do Sporting e atualmente no Milan, interessa ao Barcelona. Os catalães estarão à procura de uma solução para o ataque depois da lesão de Suárez.

Atlético de Madrid: A "Marca" avança que Gil Marín, delegado do Atlético de Madrid, está em Paris para contratar Cavani. O Tottenham também está na corrida pelo uruguaio do PSG.

Liverpool: ​​​​​​​A imprensa inglesa garante que os reds recusaram uma proposta da Roma por Shaqiri.