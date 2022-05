Rafael Leão pode render 4,5 milhões pela formação

André Bucho Ontem às 23:09 Facebook

Real Madrid tem interesse no jogador e leões recebem fatia pelos direitos de formação do jogador

Rafael Leão é, segundo a imprensa espanhola, um dos alvos do Real Madrid para este verão, depois de falhada a operação para contratar Mbappé, que ficou no Paris Saint-Germain. O AC Milan, que se sagrou campeão italiano, não pretende abrir mão do jogador, que foi eleito MVP da Serie A, mas uma proposta na casa dos 100 milhões de euros será suficiente para abrir conversações.

Atento ao negócio está o Sporting, que, na eventualidade de haver uma transferência, poderá receber um encaixe financeiro significativo, fruto dos mecanismos de solidariedade da FIFA, que garantem parte do bolo para a entidade formadora. No caso de Leão, a SAD de Alvalade tem direito a 4,5% do negócio, o que se traduz em 4,5 milhões de euros, caso o negócio se faça por 100 milhões de euros.

Recorde-se que o Sporting venceu o processo contra o internacional português em Itália, após a rescisão unilateral de 2018, passando agora a receber 20% do salário do jogador, cerca de 300 mil euros. Além disso, decorre outro processo, iniciado no Tribunal Arbitral do Desporto mas que passou para as mãos da FIFA, no qual os leões exigem 45 milhões de euros.