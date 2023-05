Rafael Leão pronto para escalar montanha na Liga dos Campeões

Rui Almeida Santos Hoje às 11:14, atualizado às 11:38 Facebook

Rafael Leão está recuperado de uma rotura muscular e é um trunfo importante para o AC Milan na espinhosa missão de tentar virar a meia-final da Champions frente ao eterno rival Inter, que venceu na primeira mão por 2-0.

O dérbi de Milão desta terça-feira definirá o primeiro finalista da atual edição da Liga dos Campeões. O Inter parte com uma vantagem interessante de 2-0, construída nos primeiros 11 minutos do jogo da primeira mão, mas a eliminatória está longe de estar fechada e o regresso de Rafael Leão ao ataque do AC Milan ajuda a dar força a essa ideia.

O internacional português lesionou-se na 34.ª jornada da Liga italiana, frente à Lazio, tendo falhado por esse motivo o primeiro jogo da meia-final da Champions. Leão sofreu uma rotura muscular e recorreu a Paulo Araújo, mestre em medicina tradicional chinesa que é conhecido como Dr. Milagres, para recuperar a tempo do encontro da segunda mão.

O tratamento teve os efeitos desejados e Rafael Leão deverá ser uma das setas apontadas à baliza defendida por Andre Onana, um trunfo de peso para os "rossoneri", que procuram chegar pela 12.ª vez à final da Liga dos Campeões.

Na antevisão ao jogo, Stefano Pioli, treinador do AC Milan, garantiu que "se treinar bem, Leão será titular", um sinal claro de que a utilização do avançado português é muito provável.

O peso que Rafael Leão tem na dinâmica ofensiva dos "rossoneri" mede-se pelos 13 golos e 11 assistências que soma esta temporada, pelo que o seu regresso será, certamente, uma dor de cabeça acrescida para o treinador do Inter, Simone Inzaghi, que ficou algo inquieto com a nomeação do gaulês Clément Turpin para dirigir o encontro: "Alguns amigos chamaram-me à atenção para o facto de o árbitro ser francês e de o AC Milan ter quatro jogadores franceses no seu plantel...".

Sobre o dérbi desta terça-feira, Inzaghi tem a noção de que "será um dos jogos mais importantes dos 100 anos de história do Inter", enquanto Stefano Pioli acredita numa "proeza" do AC Milan para poder virar a eliminatória a seu favor. "Começámos com uma desvantagem, mas sabemos que temos qualidade para dar a volta à situação", disse.

Inter e AC Milan defrontam-se a partir das 20 horas de hoje, no mítico Giuseppe Meazza, em Milão. O vencedor da eliminatória apura-se para a final da Liga dos Campeões e ficará a aguardar pelo que irão fazer, na quarta-feira, Manchester City e Real Madrid, que empataram (1-1), na capital espanhola, no jogo da primeira mão.

A final da Liga dos Campeões está marcada para o dia 10 de junho, em Istambul, na Turquia.