Rafael Leão renova pelo AC Milan até 2028

O jornal "Gazzetta dello Sport" garante que Rafael Leão já acertou a renovação do contrato que o liga ao AC Milan até 2028. A cláusula de rescisão ficou fixada em 170 milhões de euros.

Acabaram as dúvidas em torno do futuro de Rafael Leão. O internacional português renovou com o AC Milan até 2028, assegura o jornal italiano "Gazzetta dello Sport".

O avançado, de 23 anos, vai passar a auferir um ordenado na ordem dos sete milhões de euros anuais, aos quais acrescem alguns bónus por objetivos. A cláusula de rescisão inscrita no novo vínculo é de 170 milhões de euros.

Com o anterior contrato a expirar no próximo ano, os rumores em torno da continuidade de Rafael Leão em Milão vinham-se acentuando nas últimas semanas.

O processo ficou fechado na véspera do dérbi milanês para a primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, que o avançado português falhou devido a lesão.

Pelos "rossoneri", Leão conquistou uma Liga italiana, na época passada, tendo mesmo sido eleito o jogador do ano da Serie A em 2021/2022.