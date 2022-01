Rafael Leão tem de pagar 16,5 milhões de euros ao Sporting

Hoje às 18:14 Facebook

O Tribunal da Relação de Lisboa validou o acórdão arbitral de março de 2020, em que o Rafael Leão foi condenado a pagar ao Sporting 16,5 milhões de euros pela rescisão ilícita do contrato.

Os juízes encarregues do processo rejeitaram a apelação/recurso apresentada por Rafael Leão no sentido de anular as decisões do Tribunal Arbitral do Desporto, num litígio que o opunha ao Sporting desde agosto de 2018, na sequência da rescisão unilateral de contrato após o ataque à Academia de Alcochete, em maio desse ano.

O avançado foi um dos jogadores que rescindiu com o Sporting na sequência dos incidentes violentos que abalaram o universo leonino. Bas Dost, Bruno Fernandes e Battaglia acionaram justa causa para sair do Sporting, mas negociaram o regresso, William Carvalho foi transferido, Patrício chegou a acordo através do Wolves, enquanto Gelson Martins e Daniel Podence saíram mesmo do clube. Rafael Leão abandonou os leões e viria depois a assinar pelos franceses do Lille, representando atualmente o AC Milan.

Pelo equipa sénior do Sporting o avançado português só realizou cinco jogos, tendo feito dois golos, um dos quais no clássico com o F. C. Porto.