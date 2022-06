Rafael Luís assina contrato profissional

JN/Agências Hoje às 18:01 Facebook

O Benfica assinou contrato profissional com Rafael Luís, um médio de 17 anos, que já leva 12 temporadas pelos encarnados

"Encaro esta renovação como motivo de orgulho e com muita responsabilidade. Já são doze anos, mas quero continuar muitos mais. O meu sonho é estrear-me no Estádio da Luz com os adeptos a gritarem o meu nome", disse o jovem à BTV.

Rafael Luís soma 15 internacionalizações pelas seleções jovens (uma pelos sub-16 e 14 pelos sub-17) e sagrou-se campeão de juniores na época 2021/22, tendo participado em 16 jogos- Além destes registos realizou 15 jogos pela equipa de juvenis e agora só quer parar no topo da montanha.

"A partir do momento em que estamos a este nível, as expectativas não podem baixar, temos de continuar a trabalhar todos os dias e acreditar que é possível. Resta trabalhar e treinar até chegar ao topo. O Benfica tem os melhores jogadores, é um dos melhores clubes do Mundo, é normal haver tanta concorrência, não só no meio-campo. Agora é trabalhar e esperar a minha oportunidade", concluiu o centro-campista.