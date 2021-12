Rafael Martins quebra o jejum

Vítor Jorge Oliveira Ontem às 23:36 Facebook

Cónegos deixam, para já, os lugares incómodos na estreia de Lito Vidigal a vencer. Estoril pode perder o quinto posto.

O Moreirense, ainda com um jogo em atraso, venceu o Estoril, por 1-0, e abandonou provisoriamente os lugares indesejados da Liga. Lito Vidigal somou o primeiro sucesso no comando técnico dos vimaranenses, diante um adversário que poderá perder os lugares europeus.

Se nas bancadas o aspeto foi desolador (311 espectadores!), o futebol praticado dentro das quatro linhas no primeiro tempo também deixou a desejar. Apesar das excelentes intervenções dos guarda-redes no arranque, os primeiros 45 minutos valeram, acima de tudo, pela eficácia de Rafael Martins. Yan Matheus isolou o ponta de lança com um toque subtil e, no duelo com Dani Figueira, o avançado não vacilou. O Estoril teve claramente mais posse de bola, mas insuficiente para anular a desvantagem ao intervalo.