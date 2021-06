Rafael Nadal falha Wimbledon e Jogos Olímpicos

JN/Agências Hoje às 16:43 Facebook

O espanhol Rafael Nadal anunciou, esta quinta-feira, que não irá participar no torneio de Wimbledon, terceiro Grand Slam da época, no final do mês, nem nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, entre 23 de julho e 8 de agosto, por precaução.

"O objetivo é prolongar a minha carreira e continuar a fazer aquilo que me deixa mais feliz, que é competir ao mais alto nível e lutar pelos meus objetivos pessoais e profissionais. O facto de haver duas semanas entre Roland Garros e Wimbledon não ajuda o meu corpo a recuperar. Foram dois meses muito duros", justificou o número três mundial.

O esquerdino de Manacor, de 35 anos, que defendia o 13.º título do "major" francês, ficou pelas meias-finais na catedral da terra batida, ao perder frente ao sérvio Novak Djokovic, e, no final, deixou em aberto a possibilidade de não marcar presença em Londres, o que veio a confirmar esta quinta-feira.

Rafael Nadal detém o recorde de 20 títulos do Grand Slam, partilhado com o suíço Roger Federer, tendo triunfado em Wimbledon em 2008 e 2010, e foi campeão olímpico de singulares em 2008 e de pares em 2016.

Apesar de ter anunciado a retirada temporária, o antigo número um mundial não revelou quando pretende voltar aos courts para competir.

