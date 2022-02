Rafael Nadal: "Já passou a época de lutar pelo número 1"

Aos 35 anos, as lesões têm sido angustiantes para o tenista espanhol que reconhece já ter passado o apogeu. Apesar de ter baixado as aspirações, venceu o Open da Austrália, no início da temporada.

Nadal é o tenista mais velho a integrar o top-20 do ranking ATP e atualmente figura no quinto posto da hierarquia. A disputar o torneio de Acapulco, no México, o recordista de vitórias em Grand Slam, com 21 títulos, teve uma abordagem realista do presente e do futuro enquanto atleta.

"A época de lutar pelo número 1 já passou para mim. Os problemas físicos privaram-me de voltar a ser número 1. Os meus objetivos agora são outros, seria um erro tentar", afirmou.

O estado físico, acumulado com o fator idade, obrigam Nadal a ser mais seletivo nas provas em que participa. "Há muitos jovens que estão preparados para ir a todos os torneios que seja preciso para chegar lá. Eu tenho de escolher mais, não vou fazer um calendário para amealhar pontos", salientou o tenista, que perdeu o lugar no topo do ranking, em 2020, para Novak Djokovic.